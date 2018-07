Mtb, conto alla rovescia per i Mondiali

ROMA, 30 LUG - Cresce l'attesa per il Mondiale di Mountain Bike Marathon 2018, in programma sabato 15 e domenica 16 settembre ad Auronzo di Cadore. La manifestazione è stata presentata questa mattina nella Sala Giunta del Coni, a Roma "È una giornata importante e significativa per lo sport italiano e non solo, sono sicuro che questa manifestazione sarà un successo pazzesco - le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò -. Il Veneto ultimamente sta facendo molto per essere al centro dell'attenzione sottolineando con iniziative ed eventi la sua centralità nello sport. Ricordo inoltre che la mountain bike è una disciplina olimpica nella quale l'Italia vanta una storia significativa". Le gare del Mondiale Marathon attraverseranno il territorio del Cadore, sotto le Tre Cime di Lavaredo riconosciute patrimonio naturale dell'umanità dall'Unesco. "Per noi questo Mondiale è una grande partita che si terrà in uno scenario fantastico", ha dichiarato il governatore del Veneto Luca Zaia.