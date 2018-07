Giochi '26: Zaia, Cortina ci crede

ROMA, 30 LUG - "L'ipotesi di una candidatura unitaria? Non c'è stata nessuna proposta, in questo momento noi dobbiamo difendere quello che abbiamo presentato e ci fermiamo qui. Se poi le proposte saranno messe nero su bianco le valuteremo, ma al momento non stiamo valutando questa opzione. Poi c'è la partita del nome: se la fai a Cortina e la chiami Milano non funziona...". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo l'incontro col n.1 del Coni, Giovanni Malagò, in vista della decisione sulla candidatura italiana per i Giochi invernali del 2026. "Noi ci crediamo, abbiamo la candidatura più bella e low cost - aggiunge Zaia a Palazzo H -. Oggi c'è stato un utile approfondimento rispetto alla filosofia del nostro dossier e penso che le prossime 24 ore saranno strategiche e decisive. Noi siamo entrati da outsider, ora siamo valutati con serietà e la nostra candidatura è comunque considerata. Abbiamo fiducia in Malagò e Mornati, siamo convinti che la valutazione del nostro dossier produrrà qualcosa di positivo".