Wolff 'Bottas scudiero', rabbia pilota

BUDAPEST, 29 LUG - Problemi in casa Mercedes nonostante la vittoria di Lewis Hamilton nel Gp d'Ungheria. Tutto è nato da una frase del numero uno della scuderia Toto Wolff, secondo il quale "è un peccato, perché oggi Valtteri (Bottas n.d.r.) avrebbe meritato il podio per essere stato un sensazionale scudiero". Infatti il finlandese, dopo che Hamilton era scattato in testa alla gara, si è prodigato in mille modi, riuscendoci quasi fino alla fine, per arginare le Ferrari di Vettel e Raikkonen. Ma Bottas non ha preso affatto bene la frase del suo 'boss'. "Prima di tutto - ha commentato infastidito il finlandese - l'essere definito 'scudiero' mi ferisce. Poi diciamo anche che non vedo nulla di positivo per me in questo gran premio. Volevo un risultato migliore, pensavo che avremmo potuto fare una 'parata' e fino a 20 giri dalla fine andava tutto bene. Poi però i pneumatici mi si sono deteriorati e a quel punto ho fatto ciò che ho potuto. Dopo questa corsa nel team dovremo parlare, e bisognerà prendere delle decisioni".