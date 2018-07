Tiro a volo: Green Cup,ancora oro Italia

TODI (PERUGIA), 29 LUG - L'Italia chiude in bellezza la settima edizione della Emirates Green Cup di tiro a volo, quest'anno dedicata alla Sheika Fatima Bint Mubarak. A regalare un altro oro alla squadra azzurra sono Isabella Cristiani e Fabio Sollami, che vincono la gara del Mixed Team di Fossa olimpica, eguagliando il record del mondo in finale. La tiratrice di San Giuliano Terme e il siciliano di Caltanissetta si sono meritati la finale con il punteggio di 140/150 e hanno poi superato gli sbarramenti della serie decisiva fino ad arrivare a duellare per l'oro con la coppia russa Liudmilla Pshencinikova e Nikita Egorov. All'inizio del rush finale i due team si trovavano in parità sullo score di 34/40, ma mentre Sollami chiudeva il suo ultimo turno di tiro con un bel 5/5, il russo ha mancava ben 4 piattelli autoeliminandosi dalla corsa all'oro. Alla fine Cristiani-Sollami sul gradino più alto del podio con 44/50, russi secondi con 39/50. Bronzo per l'altra coppia italiana Marianna Matassa-Stefano Fenaroli, con 32/40.