F1: Hamilton, in Ungheria preso un bonus

ROMA, 29 LUG - "E' stata una giornata bellissima, ma davvero molto dura. E' davvero un bonus per noi portare a casa questi punti". Lewis Hamilton, a Sky, dopo la vittoria a Budapest, nel Gp d'Ungheria. "Siamo arrivati qui, sapendo che le Ferrari sarebbero state davvero veloci. Io sono riuscito a condurre una gara di gestione del passo. E' andato tutto bene, devo ringraziare tutto il team per il lavoro che ha svolto", ha aggiunto il britannico della Mercedes, che prima della sosta estiva si trova alla guida del Mondiale, con 24 punti di vantaggio su Sebastian Vettel. "Adesso c'è la pausa e io sono davvero contento per come siamo andati forti nelle ultima gare. Non starò certo a riposarmi. Non mi piace, farò molte attività, perché preferisco allenarmi, in modo da essere pronto per la ripresa del Mondiale".