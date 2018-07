F1: Ungheri, vince Hamilton e Vettel 2/o

ROMA, 29 LUG - Lewis Mercedes, su Mercedes, ha vinto il Gp d'Ungheria, valido come 12/a prova del mondiale di Formula 1. Il leader della classifica iridata piloti, partito in pole, ha preceduto il rivale per il titolo, Sebastian Vettel, secondo, e l'altro ferrarista Kimi Raikkonen, che si è classificato al terzo posto.