Boxe: Garcia unifica titoli pesi leggeri

ROMA, 29 LUG - Lo statunitense Mikey Garcia ha unificato i titoli mondiali Wbc e Ibf dei pesi leggeri battendo ai punti con verdetto unanime (116-111, 117-110, 118-109) il connazionale Robert Easter (finora imbattuto) nel match disputato in nottata sul ring dello Staples Center di Los Angeles. Dopo il match Garcia ha espresso il desiderio di salire di due categorie per affrontare il campione del mondo Ibf dei welter Errol Spence, che ha assistito all'incontro. "E' una sfida che molti vogliono vedere, e io per primo: sono pronto".