C.Italia: De Laurentiis critica Lega

NAPOLI, 29 LUG - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha criticato la Lega di serie A sul calendario della Coppa Italia: "E' l'ultima grande affermazione - ha detto - dell'incapacità professionale della Lega, di chi pensa queste stupidaggini. Se giochiamo l'ultima partita dell'anno il 29 dicembre, c'è chi parte anche per il Sudamerica. O comunque i giocatori hanno diritto di andare dove vogliono, magari non a sciare che altrimenti rischiano di rompersi una gamba. Come è possibile giocare subito al rientro dal Capodanno? Ma come si fa? E come fanno gli altri? Forse gli altri sono tutti 'appecoronati', mi viene voglia di non farmi più rappresentare dalla Lega ma dall'Eca. Forse bisognerebbe fare una rifondazione, la Lega ha sempre fatto schifo negli ultimi 20 anni ma siamo ancora molto incoscienti ed immaturi".