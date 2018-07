Pallanuoto: Europei, Settebello è quarto

BARCELLONA, 28 LUG - Si chiude con una sconfitta per 10-8 contro i campioni del mondo e vice campioni olimpici della Croazia la finale per il bronzo della 33/a edizione dei campionati europei di pallanuoto. Così i croati tornano sul podio europeo dopo tre edizioni, ovvero dopo l'oro del 2010 in casa a Zagabria (7-3 agli azzurri). L'Italia, bronzo olimpico, gioca una partita in salita contro la selezione biancorossa che l'ha battuta sia ai Giochi di Rio sia lo scorso anno ai quarti di finale dei Mondiali di Budapest. Il 4-0 di parziale taglia molte certezze agli azzurri, peraltro zavorrati dalle scorie del match beffa in semifinale contro la Spagna. L'unico sussulto è stato il ritorno sul -2 del secondo parziale chiuso sul 5-7. Nella seconda parte di gara invece non c'è reazione e l'attacco si impantana chiudendo con un 5/18 in superiorità numerica che fa la differenza. Muro invalicabile la difesa della Croazia guidata dal neo acquisto della Pro Recco Bijac.