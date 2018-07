Tiro a segno: Tricolori, oro a De Nicolo

BOLOGNA, 28 LUG - Penultima giornata di gare ai Campionati Italiani Seniores, Juniores e Para di Bologna. Nella carabina libera 3 posizioni maschile medaglia d'oro per Marco De Nicolo (Fiamme Gialle) che si è ripreso il titolo (452.6) conquistato lo scorso anno da Lorenzo Bacci (Fiamme Oro): il tiratore fiorentino in questa edizione ha dovuto accontentarsi del terzo posto. In seconda posizione si è piazzato Simon Weithaler (Esercito) con 451.0 pt. Per quanto riguarda le gare femminili, Barbara Gambaro (Fiamme Oro) ha conquistato il titolo assoluto nella carabina sportiva a terra (614.5); in seconda posizione si è piazzata Elania Nardelli (Marina) con 610.8, in terza Daria Gonnelli (Roma) con 609.0. Sofia Benetti (Appiano San Michele) ha conquistato l'oro (248.6) nella carabina a 10 metri juniores donne, specialità in cui si sta prendendo molte soddisfazioni. Sarà proprio Sofia a rappresentare l'Italia nella carabina ai prossimi Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires.