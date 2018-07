Golf: Porsche European, ora McEvoy è 1/o

AMBURGO, 28 LUG - La sorpresa Richard McEvoy che aggancia in vetta Bryson De Chambeau. E ancora: il grande favorito Patrick Reed subito dietro insieme all'outsider Matthias Schwab. E poi Paul Casey, pronto a dare battaglia per tornare al successo. Quindi Renato Paratore, in corsa per il titolo. Spettacolo e colpi di scena a non finire nel Porsche European Open di golf. Ad Amburgo, quando manca solo un round al termine del torneo del massimo circuito europeo, il finale è ancora tutto da scrivere e vivere. Col britannico McEvoy, che ora condivide la vetta con DeChambeau (204, -12), che deve guardarsi le spalle dal Masters Champion Reed oltre che dall'austriaco Schwab, 3/i con 205, -11. Sogna il titolo anche Casey, a caccia di una vittoria che potrebbe riportarlo in gara nella corsa per la Ryder Cup. L'inglese è 5/o (207, -9) e precede in classifica Paratore, 6/o (208, -8) a 4 colpi dai leader. Impresa difficile ma non impossibile per il capitolino, che in Germania vuole il colpo grosso per riscattare un periodo sottotono.