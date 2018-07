Clean beach day con scuola vela del club

ROMA, 27 LUG - I bambini della Yacht club Costa Smeralda Sailing school si sono ritrovati nella spiaggia del Giglio per lo YcCS Clean Beach day. L'evento, organizzato dallo Yacht club Costa Smeralda, in sinergia con la Fondazione One Ocean, è il secondo appuntamento di pulizia delle spiagge del 2018. Ad aprire è stato Daniele Nanni, istruttore della Scuola vela e testimonial One Ocean, che ha presentato la Charta Smeralda, sensibilizzando i futuri velisti su quanto il tema dell'inquinamento marino sia diventato centrale e possa avere delle ripercussioni importanti sulla vita di tutti i giorni. Daniele Nanni attraverserà l'Atlantico, testimoniando i valori della Fondazione nella regata MiniTransat del 2019 a bordo della sua Ita 659 Audi e-tron. Dopo una breve spiegazione su come differenziare i rifiuti presenti in spiaggia, i bambini della Scuola vela e altri presenti, in totale una quarantina di persone, hanno iniziato la pulizia nella spiaggia del Giglio dove sono state rinvenute soprattutto microplastiche.