Bertolini, Figc? Accolte nostre istanze

ROMA, 27 LUG - "Quella del commissario Fabbricini non è stata una decisione calata dall'alto, ma piuttosto l'accoglimento di una richiesta che tutte le componenti facevano da 3-4 anni. E direi che l'entusiasmo con cui è stata accolta, da giocatrici, allenatori e allenatrici e club dica molto". Il ct della Nazionale di calcio femminile, Milena Bertolini, interviene al telefono con l'Ansa nel dibattito sul movimento dopo che ieri la Corte d'appello Figc ha 'restituito' il calcio femminile alla Lega nazionale dilettanti. "L'entusiasmo di cui parlavo è significativo - insiste Bertolini al telefono con l'Ansa -, basti pensare a quanto di solito sia difficile mettere d'accordo tutte le componenti. Ora la decisione della corte d'appello crea una fase di stallo e ci saranno dei problemi o come ct della Nazionale femminile posso anche dire che per la Nazionale ha profuso grande impegno e ingenti risorse. Basti pensare che quando è partito il progetto dei tre stage per le migliori 50 giocatrici la Figc ha trovato somme cospicue".