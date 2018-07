Atletica: accordo tra Fidal e Infront

ROMA, 27 LUG - La Fidal e il gruppo Infront hanno siglato una partnership commerciale che le legherà dal 2019 al 2024 sulla base di 13 milioni. L'accordo è stato illustrato a Roma, alla presenza di Giovanni Malagò. "Sono molto contento di questo accordo che definirei storico e sorprendente, l'atletica si mette una medaglia importante sul petto, perché è riconosciuta finalmente come una Federazione in grado di acquisire fiducia da un partner così prestigioso che ha voluto investire per i prossimi sei anni sul suo futuro, e non è una cosa banale visti i tempi che corrono - dice Malagò -. Ha fatto bene Infront a fare questo investimento, perché l'atletica italiana è in grande crescita, i risultati si vedono". Una crescita su cui Malagò, ricorda, ha scommesso in prima persona. Come sottolineato anche dal presidente della Fidal, Alfio Giomi: "Non c'è dubbio che questo è un momento magico per l'atletica italiana".