F1: Ungheria, le 1/e libere a Ricciardo

ROMA, 27 LUG - La Red Bull di Daniel Ricciardo è stata la più veloce nelle prime libere del Gp d'Ungheria, 12/a prova del Mondiale di F1, che si correrà domenica sul circuito dell'Hungaroring. Il pilota australiano ha fatto segnare il tempo di 1'17"613, precedendo di 79 millesimi la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel. Terzo tempo (1'17"701) per la Red Bull del belga Max Verstappen, che precede la Ferrari del finlandese Kimi Raikkonen (1'17"848). Quinto e sesto crono per le Mercedes del britannico Lewis Hamilton (1'18"036) e del finlandese Valtteri Bottas (1'18"470). La top ten della sessione è completata da Grosjean, Hulkenberg, Sainz e Magnussen. Vettel, a lungo al comando della sessione, ha girato in 1'21"209 con gomma ultra soft nella simulazione passo gara.