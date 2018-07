Il team Ferrari con il lutto al braccio

ROMA, 26 LUG - Gli uomini della scuderia Ferrari prenderanno parte al week-end della Formula 1 nel Gran Premio d'Ungheria con il lutto al braccio dopo la morte del numero uno di Fca e presidente della casa di Maranello Sergio Marchionne. Nel motorhome Ferrari installato sul circuito di Budapest la bandiera sarà a mezz'asta, mentre probabilmente anche le monoposto guidate da Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen saranno listate a lutto. La Federazione automobilistica internazionale (Fia) ha poi dispensato in segno di rispetto e vicinanza per la morte di Marchionne la scuderia Ferrari dal dover effettuare interviste ufficiali. Quindi Raikkonen non parlerà oggi nella consueta conferenza Fia e nemmeno il team principal Maurizio Arrivabene domani. Lo stesso Vettel non parlerà oggi.