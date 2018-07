Pugliese, sentenza Chievo amareggia

CROTONE, 25 LUG - "La sentenza sul Chievo Verona amareggia per le motivazioni che penalizzano una società come il Crotone, che rappresenta un esempio dal punto di vista sportivo e di conduzione gestionale. Ma danneggia anche un'intera città". Lo afferma in una nota il sindaco di Crotone Ugo Pugliese. "Certe decisioni - aggiunge - sono incomprensibili e colpiscono la lealtà sportiva. Sono amareggiato come tutti i miei concittadini. Ma non demordiamo. Siamo al fianco della società per sostenere eventuali ricorsi. I cavilli procedurali possono inficiare una sentenza ma non cancellare la dignità di una società, di una squadra gloriosa e di un'intera città".