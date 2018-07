Atp Gstaad, Berrettini ai quarti

ROMA, 25 LUG - Prima volta nei quarti di finale di un torneo Atp per Matteo Berrettini, approdato tra i migliori otto a Gstaad, in Svizzera. Dopo aver superato al primo turno il moldavo Radu Albot per 6-4 6-2 il 22enne romano ha battuto per 6-3 6-3 il russo Andrey Rublev. Venerdì nei quarti Berrettini troverà dall'altra parte della rete lo spagnolo Feliciano Lopez che ha battuto per 4-6 7-6 (7-4)6-4 il connazionale Oriol Roca Batalla, entrato in tabellone come lucky loser e autore al primo turno dell'eliminazione di Paolo Lorenzi. Entrerà in gara direttamente al secondo turno Fabio Fognini, primo favorito del seeding nonché campione in carica: il 31enne ligure, reduce dal successo a Bastad, domani se la dovrà vedere con l'estone Jurgen Zopp.