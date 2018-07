Crotone ufficializza ingaggio Marchizza

CROTONE, 25 LUG - Prima operazione di mercato del Crotone, che ha ufficializzato l'ingaggio, in prestito dal Sassuolo, del difensore Riccardo Marchizza. Venti anni, Marchizza è uno dei punti di riferimento della Nazionale Under 20: difensore centrale, mancino, dotato di un'ottima struttura fisica e di una grande tecnica che gli hanno permesso di giocare anche da regista di centrocampo e una velocità che lo rende adattabile anche lungo la fascia sinistra. Sue caratteristiche anche l'abilità nel calciare le punizioni ed i calci di rigore. Marchizza é cresciuto nella giovanili della Roma, con le quali ha vinto tutto, esordendo anche in prima squadra. Lo scorso anno è stato acquistato a titolo definitivo dal Sassuolo. Il nuovo acquisto del Crotone ha raggiunto i compagni nel ritiro di Trepidò e già da oggi sarà a disposizione dell'allenatore Stroppa.