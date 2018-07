Universiadi: de Magistris, ce la faremo

NAPOLI, 25 LUG - "L'evento non fallirà. Certo se avessimo avuto al nostro fianco anche il Governo nazionale sarebbe stato positivo ma più ci fanno soffrire e noi più ci carichiamo". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, all'indomani della decisione del Governo di sfilarsi dall'organizzazione delle Universiadi previste in Campania e a Napoli nel luglio 2019. "Esprimo rammarico per le dichiarazioni del Governo - ha aggiunto - perché per un'iniziativa di livello nazionale, europeo, mediterraneo e mondiale assumere un atteggiamento un po' pilatesco e mettersi di lato o indietro non è una bella immagine per l'esecutivo anche nei confronti della Fisu".