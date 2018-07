Serie A: vicino accordo Lega-Tim

MILANO, 25 LUG - E' vicino l'accordo con cui Tim resterà title sponsor della Serie A. L'affare da circa 15 milioni a stagione per tre anni è fra i temi caldi dell' assemblea della Lega Serie A di domani, in cui i club dovranno trovare un'intesa sulla vendita collettiva di alcuni spazi gestiti dallo sponsor come i 'tappetini' a bordo campo, ai lati delle porte. Si è fatta avanti anche Samsung, ma al momento è in pole la compagnia telefonica, con una proposta anche per il campionato Primavera. Tim, che dal 1998 ha affiancato il proprio brand alla Serie A, mesi fa aveva deciso di non rinnovare il contratto in scadenza, e non è escluso che sul cambio di strategia abbia influito l'approdo nel campionato italiano di Cristiano Ronaldo, ingaggiato dalla Juventus. In definizione anche lo sponsor della coppa Italia: dovrebbe essere Trenitalia per 5 milioni di euro a stagione.