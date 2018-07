Roma: ufficiale l'acquisto di Olsen

ROMA, 24 LUG - La Roma annuncia un nuovo acquisto: il portiere Robin Olsen che arriva dal Copenaghen a fronte di un corrispettivo fisso di 8,5 milioni, e variabile, fino ad un massimo di 3,5 mln per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Inoltre, spiega la nota emessa da Trigoria, la Roma riconoscerà al Copenhagen, in caso di futuro trasferimento di Olsen, un importo pari al 10% del prezzo di cessione al netto del corrispettivo fisso e di quanto già maturato come corrispettivo variabile. "Sono molto felice ed entusiasta. È un grande onore per me arrivare alla Roma, un grande passo per la mia carriera" ha dichiarato Olsen che ha firmato fino al 30 giugno 2023. Il portiere svedese, cresciuto nel Malmoe, nelle ultime tre stagioni ha giocato nel Copenaghen e ai Mondiali in Russia ha difeso la porta della Svezia. "Robin è un portiere con esperienza internazionale: penso che possa rendere al suo livello qui a Roma" le parole del direttore sportivo Monchi.