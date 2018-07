Milan, esonerato ds Mirabelli

MILANO, 24 LUG - L'esperienza di Massimiliano Mirabelli al Milan è arrivata al capolinea dopo 15 mesi. Il direttore sportivo è stato sollevato dall'incarico. Si attende l'ufficialità, ma lo stesso Mirabelli sui social network ha annunciato la conclusione del suo rapporto con il Milan. L'esonero, definito ieri dalla società, gli è stato comunicato dal presidente Paolo Scaroni, in un incontro durato poco meno di un'ora, avvenuto in mattinata in sede.