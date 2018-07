Tokyo 2020, due anni al via

TOKYO, 24 LUG - A due anni dalla cerimonia di apertura del 24 luglio 2020, gli organizzatori dell'Olimpiade di Tokyo si sono riuniti per fare il punto della situazione. A preoccuparli in vista di quella che si annuncia come un'edizione memorabile dei Giochi, con 33 discipline e 339 gare che assegneranno medaglie, è in particolare il problema del caldo che in questo periodo è intenso. Ieri nella capitale giapponese il termometro ha toccato i 41 gradi ed è prevedibile che tra due anni la situazione non sia molto diversa. Nel frattempo in alcune regioni del Giappone è stato chiesto lo stato di calamità a causa dell'ondata di calore di questi giorni che ha provocato anche la morte di 65 persone. Gli organizzatori della prossima Olimpiade promettono di affrontare il problema facendo ricorso a ogni tipo di ritrovato tecnologico che possa 'frenare' il caldo.