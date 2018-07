Wta Mosca, azzurre subito fuori

ROMA, 24 LUG - Martina Trevisan e Deborah Chiesa (foto), entrambe passate attraverso le qualificazioni, escono al primo turno della "Moscow River Cup", neonato torneo Wta dotato di un montepremi di 750mila dollari in corso sui campi in terra rossa della capitale russa. La 24enne toscana ha ceduto per 6-3 6-4 all'ucraina Kateryna Kozlova mentre la 22enne trentina è stata sconfitta per 6-4 6-0 dalla russa Natalia Vikhlyantseva.