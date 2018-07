Mourinho su Kroos, ma Real non fa sconti

ROMA, 24 LUG - Alcuni big del Real Madrid continuano a far gola al Manchester United. Uno dei 'galacticos', Gareth Bale, vecchio pallino di José Mourinho, un anno venne accostato al club inglese: l'operazione sembrava sul punto di concludersi, poi però saltò tutto perché lo stesso 'Special one' chiosò con un secco "non posso comprarti, perché non parli", diretto al giocatore gallese. Bale, con l'arrivo sulla panchina del Madrid di Lopetegui è adesso al centro del progetto, per questo lo United ha spostato la propria attenzione su Tony Kroos. Il club 'blanco', tuttavia, non è disposto a negoziare sulla clausola rescissoria del centrocampista tedesco, fissata a 500 milioni. E dire che, nell'estate 2014, il Real acquistò il cartellino di Kroos dal Bayern Monaco per soli 25 milioni.