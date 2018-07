Roma, problemi per Malcom,c'è Barcellona

ROMA, 23 LUG - Sembrava fatta e invece si complica l'arrivo a Roma del brasiliano Malcom. Da quanto emerge da fonti del club giallorosso il Barcellona si è inserito nella trattativa con il Bordeaux, facendo un'offerta più alta. Il club francese quindi non ha più concesso al calciatore di partire per la Capitale, dove era atteso in serata. La Roma nelle prossime ore proverà a far valere l'accordo raggiunto, ma al momento Malcom non sbarcherà in città per sostenere le visite mediche che erano già state fissate per domattina a Villa Stuart.