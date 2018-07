Atletica: Tortu premiato a Palazzo Chigi

ROMA, 23 LUG - Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ha consegnato al ventenne Filippo Tortu la medaglia della presidenza del Consiglio, come riconoscimento per il record che il giovane finanziere ha stabilito il 22 giugno. Tortu, quel giorno, è diventato l'uomo più veloce d'Italia, dopo avere ricoperto i 100 metri in 9"99, durante il Meeting di atletica leggera, a Madrid. La cerimonia di consegna si è svolta nella Sala degli Arazzi, a Palazzo Chigi. "Quando ho appreso la notizia del record - ha detto Giorgetti - mi sono chiesto cosa fare. Credo sia giusto dare un riconoscimento formale e ufficiale a un'impresa storica". Erano presenti alla cerimonia il ministro dell'Economia, Giovanni Tria; il comandante della Guardia di finanza, Giorgio Toschi; il presidente della Fidal, Alfio Giomi; il comandante del Cs Guardia di finanza, generale Raffaele Romano; il comandante del gruppo polisportivo Fiamme Gialle, colonnello Vincenzo Parrinello; il papà e tecnico dell'atleta, Salvino Tortu; il presidente del Coni, Giovanni Malagò.