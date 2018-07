Cordata per il Cesena, che riparte da D

CESENA, 23 LUG - Pubblisole, una holding specializzata in comunicazione e raccolta pubblicitaria, ha vinto il bando per la società che allestirà il nuovo Cesena. Si chiamerà Cesena Fc e partirà dalla serie D, dopo il fallimento dell'Ac Cesena che dovrebbe essere decretato il 9 agosto. Lo ha comunicato il sindaco Paolo Lucchi, in Municipio. Il progetto triennale locale è stato preferito al Pt Group Management di Benevento la cui documentazione è stata giudicata incompleta. Pubblisole ha fatto da collettore a una ventina di imprese locali, che diventeranno 25 e poi 30 nell'arco del triennio. Rileverà il titolo sportivo dal Romagna Centro che milita da cinque stagioni in D. La disponibilità iniziale del triennio è stata fissata in 5 milioni di euro, dei quali 1,8 per il campionato di quest'anno in D.