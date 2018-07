Napoli: Hamsik, Ancelotti mi ha convinto

NAPOLI, 23 LUG - "Sono rimasto a Napoli per Carlo Ancelotti. Mi ha chiamato un paio di volte mentre ero in Slovacchia, mi diceva sempre che mi voleva in squadra, che non me ne dovevo andare da Napoli e alla fine è stato così": capitano del Napoli, Marek Hamsik, in un'intervista a Sky, racconta i giorni in cui ha deciso di rimanere in azzurro. "Il tecnico - ha aggiunto - è stato felice della decisione e sono rimasto contento anch'io perché se ti vuole l'allenatore è sempre una buona cosa. Andare in Cina mi avrebbe sicuramente cambiato la vita. Avevo detto che volevo intraprendere questa nuova avventura, ma poi non si è fatto più nulla. Per me non cambia niente, indosso da sempre questa maglia con orgoglio e continuerò a farlo. Ce la metterò tutta dal primo all'ultimo momento". Hamsik ha anche parlato del suo nuovo ruolo di regista davanti alla difesa: "Mi piace come posizione è qualcosa di nuovo, ma sapevo che in futuro poteva diventare il mio nuovo ruolo. Sono contento di questa nuova disposizione tattica".