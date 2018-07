Molinari, Vittoria per mia famiglia

ROMA, 22 LUG - "Dedico questo successo alla mia famiglia e al mio staff, a cui devo moltissimo. E' stata una grande lotta ma per fortuna ce l'ho fatta. Congratulazioni ai miei avversari che sono stati assolutamente esemplari. Grazie anche ai volontari che hanno contribuito a rendere questo torneo davvero unico". Queste le dichiarazioni di Francesco Molinari dopo il trionfo all'Open Championship di golf. L'azzurro in Scozia ha conquistato il primo major in carriera, impresa mai riuscita prima a nessun giocatore italiano.