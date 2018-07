Chimenti, vittoria Molinari leggendaria

ROMA, 22 LUG - "Quella compiuta da Francesco Molinari è un'impresa leggendaria. Vincere l'Open Championship, il major più antico del golf, è un qualcosa di unico. Sono certo che presto diventerà il più forte giocatore al mondo e che vincerà le Olimpiadi di Tokyo 2020. E' troppo più forte degli altri e adesso che ha acquisito sicurezza col putt nessuno può più fermarlo. Questo è un trionfo fondamentale per 'Chicco' anche in vista della Ryder Cup 2022: un appuntamento storico per il golf italiano". Queste le dichiarazioni rilasciate all'Ansa da Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf, al termine della 147/a edizione dell'Open Championship vinta da Francesco Molinari.