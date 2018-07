Torino: Mazzarri, mercato? Ho i migliori

TORINO, 20 LUG - "Alla società ho comunicato le mie indicazioni di mercato, c'è ancora un mese per lavorare su questo aspetto. La fine dello scorso campionato ha detto che questa squadra ha dimostrato di potersela giocare con tutti". E' un Walter Mazzarri soddisfatto quello che traccia il bilancio del ritiro. "Da allenatore dico che i miei giocatori sono sempre i migliori - sottolinea -. Credo molto nel lavoro e nell'organizzazione: partendo da quel gruppo sono convinto di potermela già giocare con tutti". Gli infortuni, comunque, costringeranno il club ad effettuare alcuni interventi, soprattutto in difesa. "Qualcosa faremo ancora, soprattutto dietro. Non faccio nomi, ma qualcosa faremo", assicura ai microfoni di Radio RMC il presidente del Torino, Urbano Cairo, che poi scherza sull'acquisto di Cr7. "Con il suo arrivo il campionato italiano ha ottenuto una luce che non aveva, ma pensiamo anche noi - dice -: abbiamo speso 50 milioni di euro, mai così tanto. E' la più importante campagna acquisti che ho fatto".