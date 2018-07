Vettel "Piccolo errore grande impatto"

ROMA, 22 LUG - "Più deluso che arrabbiato", ma la sostanza non cambia: zero punti dopo una gara "che avevamo in tasca". E' amareggiato Sebastian Vettel: "le gomme da asciutto penso che andassero ancora bene e fossero ancora le migliori. Certo non erano fresche, ma ho commesso un errore piccolo, arrivando tardi in frenata. Ho bloccato il posteriore ma non son sono riuscito a rimettere la macchina in pista. Peccato perchè fino ad allora avevamo gestito al meglio, ho sbagliato io, non u errore grandissimo ma l'impatto sul risultato è stato enorme".