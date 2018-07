Icc: Psg ko 3-1 con Bayern

ROMA, 21 LUG - Altra sconfitta per Gigi Buffon con la maglia del Psg: i francesi sono stati battuti 3-1, in rimonta, dal Bayern Monaco in una partita dell'International Champions Cup giocata a Klagentfurt. I francesi trovano il vantaggio nel primo tempo grazie a Timothy Weah, figlio di George. Nella ripresa la rimonta dei bavaresi: Javi Martinez di testa e Renato Sanches su punizione archiviano la rimonta, poi il 17enne olandese Zirkzee cala il tris definitivo.