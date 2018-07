Mondiali scherma, domani prime medaglie

ROMA, 21 LUG - Ai campionati mondiali di scherma, in corso di svolgimento a Wuxi, in Cina, si assegnano domani i primi titoli, spada femminile e sciabola maschile. Nella spada femminile, il cui inizio è fissato per le ore 9.30 (le 3.30 in Italia), sono protagoniste le quattro azzurre: Mara Navarria, n.1 del ranking mondiale e del tabellone, chiamata ad affrontare l'ungherese Anna Kun nel primo turno, Rossella Fiamingo, che sfiderà invece nel primo assalto di giornata la spagnola Sara Fernandez Calleja, e Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio che dovranno affrontarsi nel derby azzurro. Alle 10.50 (le 4.50 in Italia) tocca alla sciabola maschile: occhi puntati su Luigi Samele, che esordirà contro il portacolori di Hong Kong Ho Tin Low, Aldo Montano, il quale incrocerà le lame contro il francese Maxence Lambert, Luca Curatoli, chiamato ad affrontare il britannico Jonathan Webb nel primo match di giornata, ed Enrico Berrè che troverà sulla sua strada nel match d'esordio,il georgiano Beka Bazadze.