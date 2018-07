Avellino non ammesso in serie B

ROMA, 20 LUG - L'Avellino non è stato ammesso al campionato di serie B. E' questo - apprende l'Ansa - l'esito del ricorso alla Co.vi.soc. Dopo Bari e Cesena anche gli irpini esclusi dal torneo. Oltre agli irpini, due società di serie B (Bari e Cesena) e tre di serie C (Reggiana, Andria e Mestre), che non hanno presentato ricorso, non parteciperanno al prossimo campionato. Sono state invece ammesse, in serie C, sei società il cui ricorso è stato accolto dalla Co.vi.so.c.: Matera, Lucchese, Triestina, Pistoiese, Cuneo e Monza.