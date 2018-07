Gattuso, soddisfatti per sentenza Tas

CARNAGO (VARESE), 20 LUG - "C'è tanta soddisfazione per la sentenza del Tas. Avevamo conquistato l'Europa League sul campo, siamo molto contenti". Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso, al termine dell'amichevole vinta 2-0 sul Novara, commenta il verdetto del Tas, che oggi ha riammesso i rossoneri alla prossima Europa League, e fa i complimenti alla squadra: "Non sono stati giorni facili anche per convincere i ragazzi a lavorare, ma sono felice per come abbiamo lavorato in questi 12 giorni qui dentro perché si è fatta tanta fatica. Ho apprezzato la loro serietà".