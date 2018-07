E' Izzo l'anti Cr7 del Torino

TORINO, 20 LUG - All'aeroporto di Torino, al suo arrivo, lo hanno scambiato per Cristiano Ronaldo. Un paragone importante per un giocatore che dovrà affrontare l'attaccante portoghese nel derby. E magari pure marcarlo. "Io assomiglio a Ronaldo? Quando mi sono tolto il cappello sono scappati tutti...", scherza Armando Izzo, che poi torna serio: "Con Cr7 in campo - dice - sarà una stracittadina ancora più bella...". Prelevato dal Genoa con un investimento importante da parte del club granata, 10 milioni di euro, il difensore si presenta ai microfoni di Torino Channel nel ritiro di Bormio (Sondrio). Cairo ha detto che sono uno da Toro? Questa definizione rispecchia il mio modo di stare in campo - sottolinea -, la mia voglia di non mollare mai, lo spirito da guerriero. Voglio ripagare la fiducia del presidente, perché so che ha fatto un sacrificio per portarmi qui. Voglio dare il massimo per me, per i tifosi e per le persone che mi stanno vicino".