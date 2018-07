Verstappen, domani per la pole sarà dura

ROMA, 20 LUG - ''C'e' stato un problema con l'olio ma è tutto risolto, per il resto è andata bene e la macchina sta funzionando molto bene''. Max Verstappen, autore del miglior tempo nelle seconde libere, appare molto soddisfatto della sua Red Bull. ''Speriamo sia competitiva - aggiunge il pilota olandese - ma in qualifica sarà più difficile. Vediamo quali saranno le condizioni domani''. Sorridente come sempre Daniel Ricciardo: ''Oggi pomeriggio ho fatto solo long-run per capire cosa farò domani, sono contento del passo gara e spero di vincere domenica anche se partirò dietro''.