Nibali saluta tifosi,domani torno a casa

ROMA, 19 LUG - ''Ciao Ragazzi sono di ritorno in hotel, purtroppo l'esito del referto medico non è buono, mi è stata confermata la frattura alla vertebra, domani tornerò a casa per un periodo di recupero''. Poco dopo la conferma del suo ritiro al Tour de France Vincenzo Nibali saluta i suoi tifosi sul suo profilo twitter: ''Grazie per tutto il vostro affetto dimostrato nei miei confronti! Alla prossima''.