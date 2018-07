Golf: Open Championship,Kisner è leader

ROMA, 19 LUG - Gli outsider davanti i big subito dietro, a rincorrere. La 147/a edizione dell'Open Championship di golf, terzo major stagionale, ha regalato subito sorprese. Tra conferme e delusioni. A Carnoustie, Scozia, al termine del primo giro l'americano Kevin Kisner è da solo al comando della classifica con 66 (-5) colpi, uno di vantaggio sul connazionale Tony Finau e sui sudafricani Erik Van Rooyen e Zander Lombard (tutti 2/i con 67, -4). In 8/a posizione, a 3 lunghezze dal leader, alcuni tra i grandi favoriti al titolo. Tra questi lo spagnolo Jon Rahm, il nordirlandese Rory McIlroy, il britannico Danny Willett e gli americani Justin Thomas (n.2 mondiale) e Pat Perez (69, -2). Mentre in 18/a posizione, tra gli altri, c'è anche Francesco Molinari. L'azzurro ha chiuso il round d'apertura in 70 (-1). Cinque birdie e 4 bogey per l'azzurro, sull'altalena.