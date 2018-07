Malago a Figc,complimenti per i 120 anni

ROMA, 19 LUG - "Complimenti alla Federazione per i suoi 120 anni di vita. Dobbiamo fare di tutto per tornare ad essere i veri grandi protagonisti del calcio di domani". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione della presentazione del francobollo dedicato ai 120 anni della Figc allo stadio Olimpico di Roma. "Non bisogna essere ipocriti, conosciamo le criticità che il calcio italiano sta attraversando in questo momento storico, ma bisogna anche pensare alle cose buone e tra queste il fatto che la Figc abbia ottenuto non solo la possibilità di ospitare il girone eliminatorio di Euro 2020 ma soprattutto la partita inaugurale: è la testimonianza della credibilità che viene riconosciuta alla Federazione e alla sua storia, fatta non solo dei 4 mondiali vinti, e una delle cose da ricordare per guardare con ottimismo al futuro" ha aggiunto il capo dello sport italiano, sottolineando che "il Coni deve essere sempre vicino alla Federcalcio. Viva il calcio, quello bello e pulito, e complimenti per questi 120 anni".