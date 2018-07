Tour: Sagan divorzia da moglie Katarina

ROMA, 19 LUG - Dopo nemmeno tre anni di matrimonio Peter Sagan e sua moglie Katarína Smolkova hanno deciso di separarsi. Lo ha annunciato il tre volte iridato con un post sulla sua pagina Facebook. "Dopo una lunga e ponderata discussione - fa sapere il fuoriclasse slovacco, anticipando rumors e gossip mentre sta correndo il Tour - Kate e io siamo giunti alla conclusione che staremmo molto meglio se ci separassimo. Sentiamo di dover continuare a vivere come buoni amici e siamo entrambi d'accordo che questa è la decisione giusta. Ci siamo innamorati, abbiamo fatto un fantastico viaggio insieme e siamo stati benedetti dalla nascita di nostro figlio, Marlon. Kate è stata una parte importante della mia vita, supportandomi in questi anni nella mia carriera professionale ed è una madre splendida. Non abbiamo alcun risentimento reciproco, solo che adesso andremo avanti per strade separate, ma con rispetto reciproco. Non farò più commenti su questo argomento e ringrazio tutti in anticipo per aver rispetto della nostra privacy".