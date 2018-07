Sirigu crede nel Torino, 'può crescere'

TORINO, 19 LUG - Il Torino, in Italia, 'e' una delle società che può crescere: se non l'avessi ritenuto una squadra in grado di darmi qualcosa in più, non avrei firmato'. Salvatore Sirigu spiega così i motivi del rinnovo col club granata, che lo scorso anno lo ha riportato in Italia dopo una lunga parentesi all'estero. "Il mio rapporto col Toro e' sempre stato chiaro, sin dall'inizio - dice Sirigu al sito internet del club dal ritiro di Bormio -, non ci sono stati problemi a rinnovare l'accordo. L'anno scorso si giocava non per costruire qualcosa - osserva -, mentre quest'anno il nostro obiettivo è quello di migliorarci, di costruire qualcosa di solido per il futuro". E il Toro riabbraccia Cristian Ansaldi: archiviata l'esperienza ai Mondiali di Russia con l'Argentina, il giocatore ha rinunciato a una parte delle sue vacanze e si è presentato nel ritiro di Bormio. "Mi mancava il Toro - dice a Torino Channel - Sono contento di tornare qui con la squadra e di mettermi veloce a disposizione del mister".