Roma, Kluivert "voglio mostrare valore"

ROMA, 19 LUG - "Il mio obiettivo è far vedere quello che sono in grado di fare. Sono ancora giovane ma posso imparare molto. Non vedo l'ora di iniziare la stagione. Con questa squadra possiamo far vedere qualcosa di importante". Justin Kluivert parla così a Trigoria nel giorno della sua presentazione. Figlio dell'ex calciatore tra le altre di Ajax, Milan e Barcellona Patrick, Justin ha collezionato 30 presenze e 10 reti nell'ultima Eredivisie e si descrive con un attaccante "rapido e abile nell'uno contro uno, punto sempre al gol. Penso di dover migliorare in tutto, visto che sono giovane, magari un pò di più nella fase difensiva -aggiunge l'olandese. Passare dall'Ajax a un grande club italiano come la Roma per me è un grande passo in avanti. Il club giallorosso vuole crescere, così come spero di poter crescere anche io. Poi non so se resterò per sempre qui o se cambierò squadra: ovviamente al momento nessuno può saperlo".