Napoli sulle tracce di Vidal

ROMA, 19 LUG - Arturo Vidal e il Bayern potrebbero salutarsi a breve, almeno secondo quanto sostiene il quotidiano tedesco Bild secondo qui il club bavarese sarebbe intenzionato a cedere il cileno che non rientrerebbe nei piani del tecnico Nico Kovac dopo l'arrivo del giovane Leon Goretzka. Spettatori interessati al futuro di Vidal parecchi club europei, dal Napoli di Ancelotti al Chelsea, dal Manchester United all'Atletico Madrid. Vidal - 31 anni - ha un contratto con il Bayern fino al 2019 ma il club bavarese potrebbe venderlo in questa sessione di mercato per non rischiare di perderlo il prossimo anno a parametro zero.