Open Championship, Rose punta in alto

ROMA, 18 LUG - "Voglio vincere e diventare il nuovo leader mondiale". Justin Rose, campione olimpico di Rio 2016, alla vigilia della 147/a edizione dell'Open Championship di golf, terzo major stagionale, ha le idee chiare. "Non sono superstizioso - le parole del britannico - e tutto quello che m'interessa è scendere sul green per vincere tornei come questi". A Carnoustie (19-22 luglio), in Scozia, il numero 3 dell'Official world ranking punta al trionfo per spodestare dal trono il leader Dustin Johnson. (ANSA).