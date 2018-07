Fiorentina, a cena arriva A. Della Valle

MOENA (TRENTO), 17 LUG - Visita a sorpresa di Andrea Della Valle questa sera a Moena nel ritiro della Fiorentina. Il proprietario viola accompagnato dal presidente esecutivo Cognigni ha cenato con il tecnico Pioli e la squadra: il momento è delicato per l'attesa per la sentenza del Tas prevista per giovedì che potrebbe ammettere la Fiorentina in Europa League a scapito del Milan, e per il mercato che sta incontrando diverse difficoltà. A dimostrarlo la frenata nelle trattative per Pjaca e Pasalic che parevano in dirittura d'arrivo. Ieri intanto è stato ceduto il giovane Illanes all'Argentinos Juniors.