Audero è nuovo portiere Sampdoria

GENOVA, 17 LUG - E' ufficiale: Emil Audero è il nuovo portiere della Sampdoria. Il giocatore, 21 anni, è stato prelevato in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto dei blucerchiati e contro riscatto da parte del club ligure. Audero si trova nel ritiro doriano a Ponte di Legno. Era arrivato nella giornata di sabato e domenica aveva effettuato i primi allenamenti. "Il fatto che nella Samp siano passati grandi portieri è di stimolo e mi spinge a rimanere il più possibile". Così il neo portiere blucerchiato Audero racconta le sue sensazioni dal ritiro di Ponte di Legno dove si trova in ritiro. "È ovvio che punti sempre al massimo, ma cerco anche di non sbilanciarmi mai, di pormi degli obiettivi e di raggiungerli. Quest'anno non mi invento niente, cercherò di affermarmi anche in questa categoria, e so che non sarà facile. Ci saranno alti e bassi ovviamente, cercherò di rimanere il più possibile costante", ha detto ancora.